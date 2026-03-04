Zugleich wird es einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates geben. So endet das Mandat von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe mit der Hauptversammlung am 7. Mai. Sein Nachfolger soll Nassef Sawiris, werden, der seit 2016 im Aufsichtsrat sitzt und seit 2025 stellvertretender Vorsitzender ist. Der ägyptisch-belgische Unternehmer hält über seine Holding NNS Adidas zufolge eine «wesentliche» Beteiligung. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats soll ausserdem Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, zur Wahl vorgeschlagen werden./nas/dm/DP/err/stk