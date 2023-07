Für die Thurgauer Versandapotheke DocMorris dürfte dies grundsätzlich eine gute Nachricht sein: Elektronische Rezepte sollen in Deutschland bis Anfang nächsten Jahres auf breiter Front in allen Praxen zu bekommen sein. Vom 1. Januar 2024 an soll es für Ärztinnen und Ärzte verpflichtend sein, Verschreibungen elektronisch auszustellen, wie es in einem Gesetzentwurf des deutschen Gesundheitsministeriums heisst.