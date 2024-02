An der Börse kam das schlecht an. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie fiel an der Börse in Amsterdam um über 8 Prozent auf das tiefste Niveau seit November. Damit verfestigt sich die schwache Performance der ING-Aktie im Branchenvergleich: Zwar gehört die ING mit einer Marktkapitalisierung von über 40 Milliarden Euro immer noch zu den Schwergewichten im europäischen Bankensektor, aber Anleger wären in den vergangenen 12 Monaten bei anderen Instituten sehr viel besser gefahren.