Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.