Der Umsatz sank um 2,5 Prozent auf 514,2 Franken, wie Interroll am Donnerstag mitteilte. Dabei machten dem Unternehmen das insgesamt schwierige globale Umfeld sowie der starke Franken zu schaffen. In Lokalwährungen legte der Umsatz um 1,4 Prozent zu. Im zweiten Halbjahr habe die Umsatzdynamik zugenommen, allerdings mangels grosser Projekte bei Kunden etwas weniger stark als üblich. Zudem sei der Auftragsbestand zu Jahresanfang gering gewesen