Das laufende Jahr ist für Interroll ein Übergangsjahr. Dies sagte der seit dem 1. März amtierende neue CEO Markus Asch im Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Freitag. Asch soll den Intralogistikkonzern nach seiner Schwächephase wieder auf Vordermann bringen. Dazu hat das Unternehmen die Strukturen der Konzernleitung verändert und will neue Produkte auf den Markt bringen.