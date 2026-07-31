Der EBITDA stieg um 3,4 Prozent auf 39,9 Millionen Franken und lag ebenfalls über der Konsensschätzung von 38,3 Millionen. Die Marge sank auf 14,8 von 15,6 Prozent. Der EBIT ging leicht auf 27,0 von 27,6 Millionen zurück, die Marge sank um 1,1 Prozentpunkte auf 10,0 Prozent. Von den Analysten wurden 27,1 Millionen beziehungsweise eine Marge von 10,5 Prozent erwartet.