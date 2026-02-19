Aktuell setzen die Franzosen auf eine zunehmende Elektrifizierung ihrer Flotte. Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller - wie bereits bekannt - weltweit gut 2,3 Millionen Fahrzeuge, das war ein Plus von 3,2 Prozent in einem Markt, der den Angaben zufolge lediglich um 1,6 Prozent wuchs. Positiv entwickelte sich die Sportwagentochter Alpine, die ihre Neuzulassungen im vergangenen Jahr mit erstmals mehr als 10.000 Fahrzeugen mehr als verdoppeln konnte. Und auch der Anteil der verkauften Elektroautos zog im Konzern stark an.