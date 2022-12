Antrieb aus China

In China setzen die Anleger auf eine Wiedereröffnung der Wirtschaft nach dem Abrücken von der strikten Null-Covid-Politik. Erwartet werde, dass der Yuan sich im kommenden Jahr gegenüber dem Dollar mindestens stabilisiere, sagt Rothschild-Experte Melman. "Das wird sich sehr positiv auf andere Währungen auswirken." So werde der thailändische Bath nach aller Wahrscheinlichkeit von einer Eröffnung in China durch steigende Tourismuszahlen profitieren, prognostiziert Carlos Fernandez-Aller, Leiter des Schwellenländer-Teams bei der Bank of America. Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft wird aber nicht nur in der direkten Nachbarschaft, sondern auch in anderen Teilen der Welt spürbar sein. Viele lateinamerikanische Länder exportieren grosse Mengen an Waren nach China. So ist Brasilien beispielsweise ein wichtiger Rohstofflieferant. "Der Real ist an die chinesische Wirtschaft gekoppelt", so Melman.