Grundsätzlich sei Kardex mit einem guten Auftragsvolumen in das Jahr 2026 gestartet, sagte Hardenacke. «Wir profitieren in guten und in schlechten Zeiten. Wenn es hart auf hart kommt, müssen Unternehmen ihre Logistik automatisieren. Wenn es gut läuft, müssen sie ihre Logistik schneller machen.» Der Druck in Richtung Automatisierung werde in den Lagerhäusern immer stärker.