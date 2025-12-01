Rocket Solution werde künftig vollständig konsolidiert und als dritter Geschäftsbereich - neben Mlog und AS Solutions - im Segment Standardized Systems geführt, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.
Das Start-up mit Sitz in Wächtersbach ist auf automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme für Kleinteile spezialisiert. Sein kompaktes Shuttle-System zeichne sich durch hohe Lagerdichte, skalierbare Flexibilität, robuste Konstruktion und nahtlose Integration aus, hiess es.
Das System könne vielseitig eingesetzt werden - vom langsam drehenden Distributionslager bis hin zum hochdynamischen Puffer mit Sortierfunktion, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Wir sehen viel Potenzial in der Lösung von Rocket Solution, geben jedoch keine kurz- oder mittelfristigen Ziele für einzelne Business Units bekannt», sagte er weiter.
Rocket Solution wurde 2019 gegründet und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende unter der Leitung von Daniela Kücken. Die Marke soll bestehen bleiben. Zudem werde das Unternehmen weiterhin unabhängige Systemintegratoren ausserhalb der Kardex-Gruppe bedienen, teilte Kardex mit.
Kardex hat laut den Angaben bereits 2020 begonnen, in das Start-up zu investieren. Über den Preis der Übernahme sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte der Sprecher weiter.
sc/cg
(AWP)