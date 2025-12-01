Das System könne vielseitig eingesetzt werden - vom langsam drehenden Distributionslager bis hin zum hochdynamischen Puffer mit Sortierfunktion, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. «Wir sehen viel Potenzial in der Lösung von Rocket Solution, geben jedoch keine kurz- oder mittelfristigen Ziele für einzelne Business Units bekannt», sagte er weiter.