Entsprechend legten Aktien aus dem KI-Bereich zu. Nvidia setzten ihren Rekordlauf fort und stiegen um 1,5 Prozent, ebenso Lam Research , die um 1,0 Prozent zulegten. AMD knüpften mit plus 2,6 Prozent an ihre Vortagsgewinne an. Am Vorabend im späten Handel hatten die Papiere bereits Rückenwind bekommen, nachdem «Semafor Media» berichtet hatte, dass sich der Chiphersteller Intel mit Konkurrent AMD in Gesprächen befinde, um diesen als Kunden für sein Fertigungsgeschäft zu gewinnen. Die Intel-Aktie, die am Vortag um rund 7 Prozent hochgesprungen war, legte zuletzt um 0,6 Prozent zu.