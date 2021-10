Aktien Europa: Anleger machen Kasse nach guten Unternehmenszahlen

Ungeachtet sehr positiv aufgenommener Unternehmenszahlen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Ein Börsianer sprach von Gewinnmitnahmen vieler Investoren. Negative Impulse kamen von zwei der wertvollsten Unternehmen der Welt: Apple und Amazon hatten die Anleger mit ihren Geschäftszahlen und Ausblicken am Vorabend enttäuscht. Entsprechend gerieten auch in Europa Technologiewerte unter Druck.