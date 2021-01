Aktien Europa: Börsen nehmen wieder etwas Fahrt auf

Mit moderaten Gewinnen haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am späten Vormittag 0,37 Prozent höher bei 3630,00 Punkten. In Paris gewann der Cac 40 0,18 Prozent auf 5672,81 Punkte. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,60 Prozent auf 6786,20 Punkte zu.