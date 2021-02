Aktien Europa: Indizes unter Druck - Inflationsangst contra Impfhoffnung

Europas Aktien haben am Freitag im Sog schwacher Vorgaben der Überseebörsen nachgegeben. Der weiterhin starke Anstieg der Renditen am US-Anleihemarkt schürt bei den Börsianern Inflationsängste. Dies hatte am Vorabend bereits die Wall Street belastet, und auch in Asien war es in der Folge deutlich abwärts gegangen.