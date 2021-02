Aktien Europa Schluss: Anleger schalten zurück

Die Anleger haben es am Dienstag an den europäischen Börsen langsamer angehen lassen. Nach dem starken Wochenauftakt sank der EuroStoxx 50 um 0,21 Prozent auf 3726,40 Punkte. Die Rückkehr der US-Börsen nach dem langen Wochenende wurde somit nicht zum Kurstreiber. An der Wall Street startete der Handel zwar solide mit erneuten Rekorden, aber ohne neue Impulse für die am Vortag schon gestiegenen Europa-Börsen.