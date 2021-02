Aktien Europa Schluss: Erholung ermöglicht doch noch gutes Wochenfazit

An Europas Aktienmärkten haben die Anleger am Freitag nach zuletzt drei schwachen Tagen wieder zugegriffen. Der EuroStoxx 50 baute sein Plus über den Tag verteilt aus, am Ende ging er 0,88 Prozent höher bei 3713,46 Punkten aus dem Handel - und damit unweit des Tageshochs. Er brachte so in letzter Minute noch ein Wochenplus von einem halben Prozent über die Ziellinie. Über 3700 Punkten bewegt er sich derzeit auf dem höchsten Niveau seit gut einem Jahr.