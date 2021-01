Aktien Europa Schluss: EuroStoxx rettet sich dank Wall Street ins Plus

Dank der wieder anziehenden Wall Street hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag anfänglich deutliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht. Am tonangebenden US-Aktienmarkt hatte unter anderem der unerwartet deutliche Rückgang der Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Kauflaune gesorgt.