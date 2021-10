Aktien New York Ausblick: Geschäftszahlen von Apple und Amazon belasten

Die Anleger an den US-Aktienmärkten dürften sich am Freitag nach enttäuschenden Quartalsberichten von Apple und Amazon erst einmal zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn mit 0,1 Prozent im Minus bei 35 700 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein magerer Wochengewinn von rund 0,1 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde am Freitag zuletzt mit einem Rückgang von rund 0,8 Prozent erwartet.