Aktien New York Ausblick: Gewinne - Starke Zahlen von Apple und Facebook

Starke Quartalszahlen der US-Giganten Apple und Facebook dürften am Donnerstag für steigende Kurse an den New Yorker Börsen sorgen. Aktuelle Wirtschaftsdaten trugen ein Übriges zur guten Stimmung bei. Zudem stützten Aussagen des US-Präsidenten über die Impffortschritte in den Vereinigten Staaten. Joe Biden sprach anlässlich seines hundertsten Amtstages vor den beiden Kammern des US-Parlaments. Dabei lobte er nicht nur seine Regierung in den höchsten Tönen und warb um Zustimmung für sein Billionen US-Dollar schweres Infrastrukturprogramm, sondern hob auch die Erfolge des Impfprogramms gegen Corona hervor.