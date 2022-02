Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet - Inflation heizt Zinssorgen an

Am US-Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag nach der jüngsten Erholung und dem Warnsignal einer nochmals gestiegenen Inflation wieder Verluste ab. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag auf ein Hoch seit Mitte Januar gestiegen war, taxierte der Broker IG eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 35 621 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag besonders stark auf Erholungskurs war, wurde 1,4 Prozent im Minus signalisiert.