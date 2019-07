Aktien Schweiz: Gesundheitswerte ziehen SMI ins Minus

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag kaum verändert in die neue Woche gestartet. Starken Bankaktien stehen Abgaben in den als defensiv geltenden Gesundheitswerten gegenüber. Die gedrückten Zinssenkungshoffnungen in den USA nach den starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten den Dividendenwerten bereits zum Wochenschluss Verluste beschert.