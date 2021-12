Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundliche Frühgeschäft im Verlauf zunehmend Terrain eingebüsst und schwächer geschlossen. Der Abgabedruck verstärkte sich laut Händlern nach der Veröffentlichung unerwartet stark gestiegener US-Produzentenpreise. Dies habe die Marktteilnehmer in ihren Erwartungen bestärkt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwochabend mitteilen werde, dass die Geldpolitik rascher gestrafft werde als bisher erwartet. Da neben dem Fed am Donnerstag die SNB, die EZB sowie die Bank of England auch noch ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben werden, sei der Markt nie richtig in Schwung gekommen. Grosse Aktivitäten gab es laut Händlern wegen eines Übernahmeangebots bei Vifor Pharma.