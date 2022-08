Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag im späten Handel an Zugkraft verloren und zwar fester geschlossen, aber unter dem Tageshoch. Nach wie vor stehe die US-Geldpolitik im Fokus, sagten Händler. Nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hätten zwar die Zinsängste wieder zugenommen. Gleichzeitig hegten die Anleger aber auch Konjunkturhoffnungen, sagte ein Börsianer. Zinsängste und Konjunkturhoffnungen wechselten damit einander wieder einmal ab. Aktuell vertraue der Markt wohl darauf, dass die US-Notenbank Fed die Inflation im Zaum halten könne, ohne die USA in eine tiefgreifende Rezession zu stürzen, sagte der Händler mit Blick auf die festeren Aktienmärkte.