Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Abgaben geschlossen. Belastet wurde die Stimmung an den Aktienmärkten von den wieder angestiegenen Renditen an den US-Anleihenmärkten. Generell sei der Handel wegen der bevorstehenden Osterfeiertage aber eher ruhig und von Vorsicht geprägt, hiess es.