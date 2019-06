Aktien Schweiz: SMI steigt auf Rekordhoch -Zins- und Konjunkturhoffnung stützen

Die Händler warnen aber vor zu viel Optimismus. Es sei nicht sicher, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration halten werde. Zudem drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China. Auch mehrten sich die Anzeichen, dass die Konjunktur in Europa an Schwung verliere. Die Anlegerstimmung in der Eurozone gemessen am Sentix Index hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Die erneute Eskalation im US-China-Handelsstreit belaste die Euroland-Konjunktur erheblich, hiess es beim Analysehaus Sentix, das die Umfrage durchführt. In Deutschland sei die Lage noch ernster, denn der Gesamtindex sei erstmals seit März 2010 wieder in den negativen Bereich gerutscht.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.00 Uhr um 0,81 Prozent höher auf 9'827,72 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 1,13 Prozent auf 1'508,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,78 Prozent auf 11'874,44 Zähler. 26 SLI-Titel werden zu höheren Kursen gehandelt und vier Titel schwächen sich leicht ab.

An der Spitze der Gewinner stehen die Technologiewerte AMS (+4,5%), Logitech (+3,3%) und Temenos (+3,3%). Eine starke Performance der US-Technologiewerte und eine positive Studie von Liberum über den Sektor würden helfen, heisst es.

Gefragt sind auch Bankaktien. Julius Bär (+3,1%), Credit Suisse (+2,5%) und UBS (+1,9%) ziehen deutlich an. Volatilere und bessere Märkte sorgten für mehr Börsenumsatz. Zudem versprächen höhere Kurse auch mehr Gebühren. "Und nicht zu vergessen, Bankaktien sind unterbewertet und haben viel Aufholpotenzial", sagt ein Händler. Ausserdem hat die Bank of America Merrill Lynch die Kaufempfehlungen für CS und UBS bestätigt.

Zyklische Papiere profitierten von der Aussicht auf Fortschritte bei den Zollstreitigkeiten der USA mit anderen Ländern und der Aussicht auf Konjunkturprogramme Chinas, heisst es am Markt. Die Aktien von LafargeHolcim (+2,6%) profitieren zusätzlich von einer Hochstufung der Empfehlung auf "Neutral" von "Sell" durch UBS.

ABB werden 1,6 Prozent höher bewertet. Händler erwähnen einen Bericht des Onlineportals "TheMarket", in dem David Samra, der Investmentchef des Artisan International Value Fund, eine Aufspaltung des Konzerns anregt.

Gefragt sind auch Roche (+1,4%). Der Pharmakonzern wartete mit mehreren guten Nachrichten aus seiner Produktepalette auf. Rivale Novartis hinkt Roche mit plus 0,3 Prozent hinterher.

Die Aktien von Lonza (+2,6%) zählen zu den Tagesgewinnern. Der Titel des Pharmazulieferers sei charttechnisch nach oben ausgebrochen, sagte ein Händler.

Zu den wenigen Verlierern gehören die als defensiv geltenden Nestle (-0,4%), Givaudan (-0,1%) und Swisscom (-0,1%). Bei Swiss Re (-0,2%) dämpften Gewinnmitnahmen den Kurs. Der Titel war am Freitag im Zusammenhang mit den Börsenplänen der Tochter REAssure im Aufwind.

Am breiten Markt gewinnen Cosmo-Aktien 2,0 Prozent. Die Pharmafirma ist mit dem US-Zulassungsantrag für das Narkose-Mittel Remimazolam einen Schritt weiter. Die Zulassungsbehörde FDA habe die Einreichung der sogenannten "New Drug Application" (NDA) akzeptiert. Damit kann nun der eigentliche Überprüfungsprozess beginnen.

Im Sog der anziehenden Technologiewerte in den USA steigen auch Meyer Burger (+4,4%), VAT (+4,1%), Kudelski (+3,0%), Sensirion (+2,9%) und U-blox (+1,8%).

pre/ra

(AWP)