In einer Halle, in der früher riesige Gebläse standen, um die Hochöfen zum Glühen zu bringen, läuft eine Videoinstallation von Julian Rosefeldt mit dem Titel "When We Are Gone" in Endlosschleife. Der Film folgt Wissenschaftlern, die auf eine verwüstete Erde zurückgekehrt sind, um die Hinterlassenschaften verschwundener Kulturen zu erforschen. Die Arbeit ist eine verstörende Kritik an der deutschen Industriegesellschaft und eine Erinnerung daran, wie gross die Aufgabe ist, sie in eine klimaneutrale Zukunft zu führen.