Dem breit aufgestellten S&P 500 reichten seine Gewinne auch zu einer Bestmarke. Am Ende gewann er 0,80 Prozent auf 7.165,08 Punkte. Von einem Rekord immer noch entfernt bleibt der Dow Jones Industrial , der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab um 0,16 Prozent auf 49.230,71 Zähler nach. Auf Wochensicht hat er 0,4 Prozent verloren./tih/he