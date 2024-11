Entscheidend für das weitere Marktgeschehen ist der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Demokratin Kamala Harris will die erste Präsidentin des Landes werden. Der Republikaner Donald Trump, der von 2017 bis 2021 Präsident war, will wieder ins Weisse Haus einziehen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Die heutige Wahl sei knapper als ein Münzwurf, was die Ungewissheit des Ergebnisses unterstreiche, heisst es in einem Marktkommentar. Erste wichtige Wahlergebnisse werden erst in der Nacht (MEZ) veröffentlicht. Bis dahin dürften die Anleger abwarten. Ein endgültiges Wahlergebnis könnte erst in einigen Tagen feststehen.