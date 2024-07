Mittlerweile wird an den Finanzmärkten mit zwei Massnahmen in diesem Jahr gerechnet. Experten verweisen auf die nachlassende Inflation und einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt. So hat sich laut Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP der Beschäftigungsaufbau im Juli verlangsamt. Die Beschäftigungsentwicklung fiel schwächer als von Volkswirten erwartet aus. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht.