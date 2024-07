Hinter SEO steht ein vom früheren Holcim-Patron Thomas Schmidheiny aufgebauter Investmentfonds. Die Gesellschaft verwaltet laut eigenen Angaben das Geld von mehreren Family Offices, Pensionsfonds und institutionellen Anlegern. Grössere Beteiligungen an börsenkotierten Gesellschaften in der Schweiz hält SEO zudem an Dormakaba und U-Blox.