Mit Blick auf den Gesamtmarkt sind die Schweden für 2026 nun aber etwas optimistischer und rechnen für Europa mit 305.000 Neuzulassungen von Schwerlast-Lkw - das sind 10.000 mehr als bislang vorausgesagt. Noch stärker hob der Konzern die Prognose für den nordamerikanischen Markt an, der zuletzt von einer schleppenden Nachfrage und der US-Zollpolitik gebremst worden war. Für das laufende Jahr erwartet die Volvo-Spitze jetzt dort einen Anstieg der Neuzulassungen auf 265.000 Stück.