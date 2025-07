Spohr nutzte die Vorlage der Quartalszahlen zu deutlicher Kritik an den hohen Standortkosten hauptsächlich in Deutschland. «Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir so nicht mehr weitermachen können», sagte der Manager mit Blick auf Gebühren und die Ticketsteuer, die auch unter der neuen Bundesregierung nicht gesenkt wurde.