Die Aktienkurse von global tätigen Luxusgüterunternehmen wie LVMH, Richemont, Hermes oder Prada stiegen in den vergangenen Wochen sprunghaft an und erreichten teilweise neue Höchststände, nachdem Peking die Lockerung der Reisebeschränkungen angekündigt hatte. Dämpfend könnte sich Experten zufolge jedoch auswirken, dass in den USA und in Europa der Nach-Corona-Boom ausgelaufen ist.