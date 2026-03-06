Die Aktien von Oracle haben am Freitag nach einem Medienbericht ihre teils deutlichen Gewinne abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Zudem zog der Bericht den gesamten US-Techsektor mit nach unten. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte, dass der Softwarekonzern und der KI-Chatbot-Entwickler OpenAI ihre gemeinsamen Pläne zur Erweiterung eines Vorzeige-Rechenzentrums für Künstliche Intelligenz aufgegeben haben, gaben Oracle um 0,5 Prozent nach. Der Nasdaq 100 büsste zuletzt 1,4 Prozent ein.