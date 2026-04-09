Der Pkw-Absatz ging um sechs Prozent auf 419.400 Fahrzeuge zurück. Hier verhagelten die Geschäfte in China (minus 27 Prozent) die Statistik. Dort sei der Markt «durch Modellzykluseffekte, makroökonomische Unsicherheiten und ein anspruchsvolles Marktumfeld geprägt» gewesen, heisst es in der Mitteilung. Modelleinführungen verbesserten die Absatzaussichten in China für die kommenden Quartale. Ohne China sei der Pkw-Absatz um fünf Prozent gestiegen, getragen von teils deutlichem Wachstum in Europa und den USA.