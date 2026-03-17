Grund dafür sind laut einer Mitteilung vom Dienstag veränderte Marktbedingungen und der technologische Wandel in der Autobranche. Diese machten eine Konsolidierung des europaweiten Logistiknetzwerks nötig. Künftig sollen Schweizer Servicepartner und Grosskunden vom nahegelegenen Logistikzentrum im süddeutschen Reutlingen aus mit Ersatzteilen beliefert werden.