S-Klasse wird in Sindelfingen produziert

Das Werk in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) ist eines der traditionsreichsten Werke von Mercedes. Dort werden nach Unternehmensangaben Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse - wie zum Beispiel die S-Klasse, der EQS, die E-Klasse und der GLC - gefertigt. Insgesamt arbeiteten an dem Standort rund 35.000 Beschäftigte, davon 21.500 in der Produktion. Das Werk feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen.