Der Goldpreis rutschte in kurzer Zeit um etwa 300 Dollar ab und wurde zuletzt nur noch bei 5.260 Dollar gehandelt. Eine ähnliche Kursentwicklung zeigte sich auch beim Silber. Kaum wurde ein Rekordpreis von 121,65 Dollar je Unze gezahlt, setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Die Notierung brach ebenfalls in kurzer Zeit ein und wurde zuletzt deutlich niedriger bei nur noch 112,14 Dollar gehandelt.