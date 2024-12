Der Aufsichtsrat habe den Manager am Freitag mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, teilte der Dax-Konzern nach Börsenschluss in Göttingen mit. Der derzeitige Konzernchef Joachim Kreuzburg hatte diesen Juli angekündigt, seinen bis November 2025 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen. Der Manager war nach Konzernangaben seit mehr als 20 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Die Sartorius-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um ein halbes Prozent zu.