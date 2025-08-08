Der S&P 500 stieg am Freitag wenige Minuten nach dem Start um 0,52 Prozent auf 6'373 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt - wie auch der technologielastige Nasdaq 100, der am Freitag 0,67 Prozent auf 23'546 Punkte gewann und damit näher an sein Rekordhoch heranrückte.