Vier Werften wechseln Eigentümer

Rheinmetall und Lürssen hatten bereits im vergangenen September eine Einigung verkündet. Die kartellrechtliche Freigabe durch verschiedene Behörden zog sich in die Länge. NVL hat neben dem Verwaltungssitz in Bremen vier Werften: Eine ist in Wilhelmshaven (Niedersachsen), zwei sind in Hamburg und eine in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern). NVL baut Schiffe für Deutschlands Marine und die Marine anderer Staaten sowie für Behörden, zum Produktportfolio gehören Fregatten, Korvetten, Patrouillenboote, Versorgungsschiffe und Minenräumer.