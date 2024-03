So notiert der Euro zur Schweizer Währung so fest wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr. Am späten Nachmittag wird der Euro zu 0,9763 Franken gehandelt, nachdem er am Morgen vor Bekanntgabe des SNB-Entscheids noch klar unter der Marke von 97 Rappen lag. Der US-Dollar legte zur Schweizer Währung ebenfalls deutlich zu, mit 0,8987 Franken kostete er am Nachmittag über einen Rappen mehr als noch am Morgen und notierte damit auf dem höchsten Wert des laufenden Jahres.