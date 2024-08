Die Erzeugerpreise in den USA haben im Juli nur minimal zugelegt und fielen damit besser aus als erwartet. In den zwölf Monaten bis Juli stieg der Erzeugerpreisindex um 2,2 Prozent, nachdem er im Juni um 2,7 Prozent gestiegen war. «Das verschafft der Fed zweifellos mehr Spielraum, die Zinsen im weiteren Jahresverlauf zu senken, und das ist es, was derzeit die Reaktion des Marktes bestimmt», erläuterte Dave Grecsek, Anlagestratege bei Aspiriant. Mit Spannung warteten Investoren nun auf die Verbraucherpreiszahlen für Juli, die am Mittwoch anstehen.