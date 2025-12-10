Bislang konzentrierte sich das Portfolio an nicht-börsennotierten Immobilien auf die Sektoren Büro, Einzelhandel und Logistik in zehn globalen Städten wie Tokio, New York und Berlin. Künftig könnte der Fonds auch direkt in Wohnimmobilien einschliesslich Studentenwohnungen investieren, sagte Knapp. «Dies ist ein etablierter Teil des Immobilienuniversums, in den wir zu investieren bereit wären.» Ziel sei es, ein breiteres Portfolio mit mehr Möglichkeiten zur Diversifizierung aufzubauen.