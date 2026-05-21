Nicht genug Chips und neue Kunden

Nvidia-Chef Jensen Huang betonte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips ungebrochen stark sei. Bei der nächsten Generation der KI-Halbleiter mit dem Namen Vera Rubin werde es wohl durchgehend Engpässe geben; erste Systeme sollen im zweiten Halbjahr an die Kunden gehen. Zugleich nutzte der Manager die Zahlenvorlage, um die Fortschritte bei der Diversifizierung von Nvidia hervorzuheben. So prognostiziert das Management, dass bald viele andere Unternehmen und Regierungen zu einer wichtigeren Umsatzquelle werden dürften.