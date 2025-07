Huang hofft auf eine dauerhafte Lockerung der US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte in die Volksrepublik. «In den kommenden Jahren werden wir alles, was wir in China verkaufen dürfen, auch dorthin liefern.» Zuvor hatte er in einem Interview mit dem Staatssender CCTV den chinesischen Markt als «riesig, dynamisch und hochinnovativ» bezeichnet. «Daher ist es für amerikanische Unternehmen von entscheidender Bedeutung, auf dem chinesischen Markt Fuss zu fassen.» Ausserdem lobte er die KI-Modelle chinesischer Firmen wie DeepSeek, Alibaba oder Tencent als «Weltklasse».