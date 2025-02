Ein Absatzrückgang, vor allem in den USA, liess den operativen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel auf 8,6 Milliarden Euro absacken, wie Stellantis am Mittwoch bekanntgab. Der Nettogewinn schrumpfte sogar um 70 Prozent, während sich die operative Marge mit 5,5 Prozent mehr als halbierte. Sie soll auch in diesem Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen, obwohl zehn neue Modelle auf den Markt kommen.