Oracle ist zwar bisher vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat sich aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing breitgemacht, also dem Betrieb und der Bereitstellung von Software und Rechenleistung aus dem Netz. Der Konzern will vor allem im grossen Stil ins Geschäft mit der Infrastruktur dafür - sprich Rechenzentren - einsteigen und damit vom KI-Boom profitieren.