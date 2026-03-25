Gleichzeitig sehen die Experten aber die weiterhin hohe Verschuldung kritisch. Sie liegt nach wie vor klar über dem Zielwert. Eine Kapitalerhöhung bleibt aus Sicht der ZKB weiter im Bereich des Möglichen. Für einen operativen Turnaround seien ein weiterer Schuldenabbau kombiniert mit einer positiven Entwicklung im Kerngeschäft in den nächsten zwölf Monaten eine wichtige Voraussetzung. Hier kündigte Orior auch weitere Restrukturierungen an.